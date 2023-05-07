İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.

Erzurum Havuzbaşı Meydanı'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs çekerek, mitingi engellemeye çalışmıştı. Protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri çekmişti.

Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan İmamoğlu saldırıyla karşı karşıya kaldı. "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini istedi. İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İmamoğlu, " Buradaki sulhü sağlayın ben şehir turuna devam ediyorum" dedi. İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.

Bir yandan Millet İttifakı destekleyenler "Hak hukuk adalet" sloganı attı.