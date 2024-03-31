İmamoğlu'ndan seçim mesajı: "Bugün benim için duygusal bir gün, 5 yıllık emeğin helalleşme anı"

İstanbul'da 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

“İNŞALLAH İSTANBUL’UMUZDA SORUNSUZ PROBLEMSİZ BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞEN BİR SEÇİM GÜNÜ YAŞARIZ”

Evinin önünden eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte yerel seçim mesajı veren İmamoğlu şöyle konuştu:

“İstanbul'umuz ve ülkemiz için önemli bir gün, tarihi bir gün. Oy hakkını herkesin kullanması gerektiği bir gün. Ve bugün hanemizde oy hakkı olanlarla oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. En kutsal hak, inşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbulumuzda. Şehrimiz için, bütün ilçelerimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun. Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum. Bizim evimizde dört oy var. Dört oy, oy kullanmaya gidiyoruz. Her hane eksiksiz oyunu kullanmaya gitsin. Hayırlı olsun oylarınız.”

İMAMOĞLU: BUGÜN 5 YILLIK EMEĞİN HELALLEŞME ANI

Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy verdikten sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Hayırlı olsun. Güzel bir gün olsun." temennisinde bulundu.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o kutlu güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlaması, ülkemiz demokrasisi, ülkemiz birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle oyumuzu kullandık. Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Oyların korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiyemiz'de bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Bugün benim için biraz duygusal bir gün. 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı ve ihyacı bir süreci İstanbul'da eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, partizanlığı öne koymadan hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem elbette af dilerim, hakkını helal etsin. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza, İstanbul'da çok önemli bir dönemi yaşattığımıza inanıyoruz. Yetki sahibi olmak durumunda da önümüzdeki 5 yılı şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Yarın sabah İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim."

Kaynak: ANKA