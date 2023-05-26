İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Madem yine aldatıldın, çık milletinden özür dile

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar'da halka seslendi. İmamoğlu, Erdoğan'ın montaj itirafına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Bunlar kendilerine oy vermeyenlere terörist dediler. Allah aşkına bir ülkenin cumhurbaşkanı milletine kumpasla uydurma video gösterir mi? Madem montaj olduğunu anladın, maden yine aldatıldın çık milletinden özür dile" dedi.

"KEŞKE ÜLKEYİ YOKSULLAŞTIRMASALARDI"

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hatırlayın, sizlere benim için ne yalanlar söylediler. Bu adam gelirse sosyal yardımları keserler dediler. Ne yaptı bu kardeşiniz. Sosyal yardımları tam 5 katına çıkardı. Keşke ülkeyi yoksullaştırmasalardı.

Bu milleti biz ayağa kaldıracağız.

Biz parti gözetmeyiz. Size hizmet etmek için göreve geliriz. Yalnızca sizin için çalışırız. Ülkenin tüm yetkili kişileri böyle olmak zorunda.

Bunlar kendilerine oy vermeyenlere terörist dediler. Allah aşkına bir ülkenin cumhurbaşkanı milletine kumpasla uydurma video gösterir mi? Madem montaj olduğunu anladın, maden yine aldatıldın çık milletinden özür dile.

"MİLLETİMİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kadınların hakkı, gençlerin umutları için, milletimizin güzel geleceği için hep birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Milletimizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Zavallı insanlarımızın bir kısmının aldatıldığını görüyorum. Onları da iyileştireceğiz.

28 Mayıs makamının gereğini yapmayanların vatandaşların biletini kestiği gün olacak. Milletçe pazar gününe hazır mıyız?"