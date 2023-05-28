İlk turda gündem olmuştu: Belgesiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi

İstanbul Kadıköy’de bulunan İhsan Sungu İlkokulu’nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafınca engellendi.

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İlk turda gündem olmuştu: Belgesiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi

Sol'da yer alan habere göre TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimin ilk turunda bazı polislerin görev kağıtlarını fotokopi ile çoğaltarak birden fazla kez oy kullandıklarını vurgulamıştı.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" demişti.

Kaynak: İHA

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