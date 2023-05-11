İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar

İktidara yakınlığı ile bilinen Ada Araştırma, seçimlere 3 gün kala son anket sonucunu açıkladı. Anket, 81 ilde 65 bin kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

anket 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar - Resim: 1

İktidara yakın Ada Araştırma’nın 81 ilde 65 bin kişi ile 20 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre, Erdoğan seçimi kıl payı kazanıyor.

1 17
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar - Resim: 2

Ada Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine sadece 4 gün kala 81 ilde 65 bin kişiye cumhurbaşkanı adayı ve parti tercihlerini sorduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

2 17
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar - Resim: 3

Söz konusu ankete göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 50,6’ya ulaşarak seçimi kıl payı kazanıyor.

3 17
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar - Resim: 4

Ada Araştırma’nın yaptığı ankete göre, adayların oy oranları şu şekilde:

4 17