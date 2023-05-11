İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
İktidara yakınlığı ile bilinen Ada Araştırma, seçimlere 3 gün kala son anket sonucunu açıkladı. Anket, 81 ilde 65 bin kişi ile 20 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
İktidara yakın Ada Araştırma’nın 81 ilde 65 bin kişi ile 20 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre, Erdoğan seçimi kıl payı kazanıyor.
Ada Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine sadece 4 gün kala 81 ilde 65 bin kişiye cumhurbaşkanı adayı ve parti tercihlerini sorduğu anketin sonuçlarını paylaştı.
Söz konusu ankete göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 50,6’ya ulaşarak seçimi kıl payı kazanıyor.
Ada Araştırma’nın yaptığı ankete göre, adayların oy oranları şu şekilde: