İktidara yakın şirketten 4 adaylı cumhurbaşkanlığı anketi: İşte nisan ayında adayların oy oranları
İktidara yakın Asal Araştırma Şirketi'nin 4 adaylı cumhurbaşkanlığı seçim anketi yayımlandı. Ankete göre adayların nisan ayı oy oranları da ortaya çıktı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Asal Araştırma'nın 25 Mart- 2 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 147 kişiyle yaptığı anket çalışmasında sonuçlar şöyle oldu:
BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)
Recep Tayyip Erdoğan: %46.8
Kemal Kılıçdaroğlu: %42.2