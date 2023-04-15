Selahattin Demirtaş: Milletvekili çıkartabilecek partilere oy verin. Ya diktatörlük ya da demokrasi

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ‘Milletvekili çıkarabilecek partilere oy verme’ çağrısında bulundu.

“Aklındaki, gönlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim” diyen Demirtaş, milletvekilinin çıkarılamadığı durumların ağır sonuçları olacağını söyledi.

"YA DİKTATÖRLÜK YA DA DEMOKRASİ"

Akılcı olanda birleşme çağrısı yapan Demirtaş, şunları yazdı:

Oyunu, milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen.

Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkaramazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın. Yani şakası yok: Ya tam diktatörlük ya da demokrasi. Bildiğini biliyorum, yine de vurgulamak istedim. Selam, sevgilerimle.

Kaynak: Gerçek Gündem