Selahattin Demirtaş: Milletvekili çıkartabilecek partilere oy verin. Ya diktatörlük ya da demokrasi

Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında, yurttaşları milletvekili çıkartabiliecek partilere oy verme çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş: Milletvekili çıkartabilecek partilere oy verin. Ya diktatörlük ya da demokrasi

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ‘Milletvekili çıkarabilecek partilere oy verme’ çağrısında bulundu.

“Aklındaki, gönlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim” diyen Demirtaş, milletvekilinin çıkarılamadığı durumların ağır sonuçları olacağını söyledi.

"YA DİKTATÖRLÜK YA DA DEMOKRASİ"

Akılcı olanda birleşme çağrısı yapan Demirtaş, şunları yazdı:

Oyunu, milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen.

Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkaramazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın. Yani şakası yok: Ya tam diktatörlük ya da demokrasi. Bildiğini biliyorum, yine de vurgulamak istedim. Selam, sevgilerimle.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Selahattin Demirtaş HDP
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce seçim güvenliği için görüştü Muharrem İnce ile görüşen Sinan Oğan uyardı: '3 milyon depremzededen 450 bini kayıt yaptırabildi '
Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar.. Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme.. Seyircilerin beklemediği karar..
Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar.. Teşkilat dizisi bitiyor mu? TRT1'den sevilen dizi için flaş karar..
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim? Son ankete göre kazanan kim?
20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da 20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!