Gezici Araştırma hazırladı: İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem genel seçimleri hakkında son analizlerini anlatırken, ilk defa oy kullanacak 5 milyon genç seçmenin nabzını tuttu.
14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’ne sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre yurtiçinde 190 bin sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. 5 milyon seçmen ise ilk defa oy kullanacak. Öte yandan eğer seçim ikinci tura kalırsa geçen sürede 18 yaşına girecek 47 bin kişi daha oy kullanacak.
Genç seçmenle ilgili kamuoyundaki tartışmalar sürerken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, son araştırmalarını ve gözlemlerini anlattı. Cumhuriyet’ten Sena Tufan'ın haberine göre; Murat Gezici, gençlerin her zaman toplumun diğer bölümünden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gezici, “Gençler, diğer kuşaklara kıyasla yeniliklere daha açık oldukları için her fırsatta hizaya getirilmeye çalışılmışlardır. Bugün Türkiye gençleri de aynı durumla karşı karşıya. Türkiye’de ilk kez oy verecek olanlar da dahil genç seçmen, ülkedeki önemli bir değişimin, derin bir kırılmanın habercisi” dedi.
GENÇLERİN TERCİHİ NE OLACAK?
“Ülke gençleri inanılmaz derecede üzgün, mutsuz. Bir o kadar öfkeli ve kızgın” diyen Gezici, “Gençlerin gelecek beklentisi ciddi düzeyde zedelendi. Bu noktada gençlerin oy verme davranışlarında belirleyici olacak ana faktör ‘geleceklerini garanti altına alma’ düşüncesi olacak.