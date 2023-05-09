Gezici Araştırma hazırladı: İşte ilk defa oy verecek 5 milyon genç seçmenin tercihi

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’ne sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre yurtiçinde 190 bin sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. 5 milyon seçmen ise ilk defa oy kullanacak. Öte yandan eğer seçim ikinci tura kalırsa geçen sürede 18 yaşına girecek 47 bin kişi daha oy kullanacak.