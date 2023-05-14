Geçen seçim sonuçlarına göre hesaplandı: Seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor?
Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Peki seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor? İşte geçen seçimde aldığı oylara göre adayların seçilmek için alması gereken oy miktarı…
Türkiye bugün 13. cumhurbaşkanını ve TBMM 28. Dönem Parlamentosu için 600 milletvekili seçmek üzere sandık başına gidiyor. Saat 08:00'den saat 17:00'ye kadar 191 bin 884 sandıkta 60 milyon 697 bin seçmen oy kullanacak.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı seçilebilmek için yarışacak. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adayların kaç oy alması gerekiyor? İşte bugün ipi göğüslemek isteyen adayın alması gereken oy sayısı ve hesaplar...
SEÇİLMEK İÇİN 27.6 MİLYON OY ALMAK GEREKİYOR
14 Mayıs seçimlerinde katılım oranı 2018'dekiyle aynı olursa, seçimi ilk turda almak isteyen aday, mevcut oylarını kaybetmeden yeni seçmeni ikna etmeleri gerekiyor. Katılım oranı geçen seçimle aynı olursa cumhurbaşkanı seçilebilmek için 27.6 milyon oy gerekiyor.
Böyle bir oyu alabilen aday bugüne kadarki seçimlerde olmadı. Bunun için de kilit ilk kez oy kullanacak genç seçmenin elinde.