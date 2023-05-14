Geçen seçim sonuçlarına göre hesaplandı: Seçilmek için adaylara kaç oy gerekiyor?

Türkiye bugün 13. cumhurbaşkanını ve TBMM 28. Dönem Parlamentosu için 600 milletvekili seçmek üzere sandık başına gidiyor. Saat 08:00'den saat 17:00'ye kadar 191 bin 884 sandıkta 60 milyon 697 bin seçmen oy kullanacak.