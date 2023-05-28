Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi'

14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için milyonlar sandık başına gidiyor. Kritik günde gazetelerin manşetlerinde de seçim var.

2023 seçim
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' - Resim: 1
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Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' - Resim: 2
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Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' - Resim: 3
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Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' - Resim: 4
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