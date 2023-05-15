Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Peki gazeteler seçim sonuçlarını nasıl gördü? İşte 15 Mayıs Pazartesi gazete manşetleri...

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Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? - Resim: 1
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Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? - Resim: 2
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Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? - Resim: 3
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Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? - Resim: 4
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