Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır'

Ayözen’in İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi işlerle ilgili “Garanti geçiş sayılarına ulaşıldıktan sonra, bu sayının üzerindeki geçişler için bir fark ödenmesi söz konusu değil. Yani Osmangazi Köprüsü’nde 40 bin geçiş için aradaki farkı veriyoruz ama sonrasındaki geçiş sayısı kaç olursa olsun bir fark ödememiz söz konusu değil. 40 binin üzerindeki her geçiş 10 dolar ücret ile garanti edilen 48 dolarlık ücret arasındaki farkı kapatıyor.

Hatta hatırlarsanız otoyolun bazı kesimlerinde garanti edilenin 2 katı araç geçtiğini ve buralardan toplanan fazla ücretin köprü tarafındaki farkı kapattığını anlatmıştım. Garantiye ilave herhangi bir ücret fazladan görevli şirkete ödenmiyor. Tam aksine fazladan tahsilat, garanti ücretten mahsup ediliyor” dediğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:

“Ayözen’in ifadesinden yola çıkarak bir hesap yapmak gerekirse. Köprüden geçecek 40 bin araç için garanti ödeme araç başı 48 dolardan toplam 1 milyon 920 bin dolar. Köprüden 100 bin araç geçerse geçiş ücreti olarak toplanacak para 1 milyon dolar.