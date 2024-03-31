Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu açık ara önde
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilere göre Etimesgut'ta farklı bir şekilde önde.
Türkiye, Doğu illerinde saat 7:00'da, Batı illerinde ise 8:00'da sandık başına gitti.
Oy sayımlarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sonuçlara bakıyor.
Sonucu merakla beklenen yerlerin başında Ankara'nın Etimesgut ilçesi giriyor.
Özellikle Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı olmuştu.
İşte güncel oy oranları
Açılan Sandık
AA: %29,24 ANKA: %63,61
CHP-Erdal Beşikçioğlu
AA: %55,11 ANKA: %60.07
MHP-Enver Demirel
AA: %33,92 ANKA: %33.76
YRP-Abdulkadir Baloğlu
AA: %2.85 ANKA: %2.85
Kaynak: Gerçek Gündem
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