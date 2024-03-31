Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu açık ara önde

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilere göre Etimesgut'ta farklı bir şekilde önde.

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Etimesgut'ta 'Behzat Ç' etkisi: Erdal Beşikçioğlu açık ara önde

Türkiye, Doğu illerinde saat 7:00'da, Batı illerinde ise 8:00'da sandık başına gitti.

Oy sayımlarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sonuçlara bakıyor.

Sonucu merakla beklenen yerlerin başında Ankara'nın Etimesgut ilçesi giriyor.

Özellikle Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı olmuştu.

İşte güncel oy oranları

Açılan Sandık

AA: %29,24 ANKA: %63,61

CHP-Erdal Beşikçioğlu

AA: %55,11 ANKA: %60.07

MHP-Enver Demirel

AA: %33,92 ANKA: %33.76

YRP-Abdulkadir Baloğlu

AA: %2.85 ANKA: %2.85

Kaynak: Gerçek Gündem

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