Erdoğan'ın seçim vaatleri nelerdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre seçimin ikinci turunda oyların yüzde 52'sini alarak 5 yıl daha göreve getirildi.
Erdoğan ve lideri olduğu AKP, seçimler öncesi 481 sayfalık bir beyanname yayımlayarak yeni dönem için hedeflerini ve vaatlerini sıralamıştı.
BBC Türkçe, bunları özetle şöyle aktardı:
EKONOMİ
Erdoğan, ekonomideki cari açık sorununu ortadan kaldırmayı vadediyor.
Öte yandan Erdoğan’ın bu vaadi yeni değil: 2018’de Türk lirasının değer kaybının hızlanmasından sonra ilan edilen Türkiye Ekonomi Modeli’nde de cari açığın azaltılması vardı. Fakat bu tarihten sonra cari açık arttı, bu yıl ise rekor kırdı.
Yüzde 40’larda olan enflasyonun ise tek haneye indirilmesi hedefleniyor.
ASGARİ ÜCRET
Yeni dönemde asgari ücretteki artışın enflasyonun üzerinde olması, çalışanların refah payı alması ve bu yıl da temmuz ayında bir asgari ücret artışı yapılması vaatler arasında.
Erdoğan’ın bir diğer vaadi ise 2028’e kadar yıllık ortalama yüzde 5,5 büyümeyle 2028 sonunda gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) 1,5 trilyon dolara, kişi başı GSYH’yi de 16 bin dolara ulaştırmak.
2022 sonunda kişi başı GSYH 10 bin 655 dolardı. Bunun gerçekleşmesi için beş yılda yüzde 50’nin üzerinde bir artış gerekiyor.