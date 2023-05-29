Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde seçimi önde tamamladı

100 yıllık cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışan Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda yüzde 49,52 olan oy oranını, kesin olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs’ta yüzde 52,16’ya çıkararak Cumhurbaşkanlığı’na üçüncü kez seçildi. İlk turda yüzde 44,88 oranında oy alan Kılıçdaroğlu da ikinci turda yüzde 47,84 oranında oy aldı.