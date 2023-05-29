Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde seçimi önde tamamladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden seçildi.
100 yıllık cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışan Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda yüzde 49,52 olan oy oranını, kesin olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs’ta yüzde 52,16’ya çıkararak Cumhurbaşkanlığı’na üçüncü kez seçildi. İlk turda yüzde 44,88 oranında oy alan Kılıçdaroğlu da ikinci turda yüzde 47,84 oranında oy aldı.
Depremden etkilenen 10 ilde Erdoğan seçimi önde tamamladı. Yalnızca Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu daha yüksek oy oranına ulaştı.
İşte oy oranları...
Kahramanmaraş
Erdoğan: Yüzde 75,76 - Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,24
Hatay
Erdoğan: Yüzde 50,13 - Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,87