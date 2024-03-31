Erdoğan: Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da oyunu kullandı.

Erdoğan: Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum"

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