Erdoğan "Bazı hatalarımız oldu" demişti: AKP listelerinde değişecek 3 isim belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı yayında AKP’nin milletvekili listeleri konusuna değişim sinyali vermesinin ardından gözler, geçici aday listesine çevrildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AKP'de adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu’nun yerine İstanbul eski İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye girecek.

Süresi içinde Belediye Meclisi Üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş gelecek.

Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir isim belirlenecek.

Erdoğan önceki gün katıldığı yayında AKP’nin milletvekili listeleri konusuna da değindi ve değişiklik sinyali vermişti. Erdoğan, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil. Cumaya kadar süremiz var” demişti.