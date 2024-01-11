Yöneylem Direktörü Kömürcü son durumu anlattı: İl il CHP adayları analizi
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Direktörü Derya Kömürcü, Adana, Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul ve Mersin'de CHP adaylarıyla ilgili mevcut durumu analiz etti.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Direktörü Derya Kömürcü, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında CHP tarafından büyükşehir belediyelerine aday gösterilen / gösterileceği konuşulan isimlerin sahadaki karşılıklarını anlatan bir seri kaleme aldı.
Bahse konu analizleri, farklı şehirlerde yaptıkları araştırmaların bulgularına dayandıran Kömürcü, şunları kaydetti:
"CHP’nin belediye başkan adayları yavaş yavaş belirginleşiyor. Farklı şehirlerde yaptığımız araştırmaların bulgularına göre seçimlere dair şu anki görüntüyü özetlemeye çalışayım:
Adana – Zeydan Karalar’ın mevcut başkan olarak kendine ait, partisinin oy oranını aşan özel bir halk desteği var. Yarışa oldukça avantajlı başlıyor. İYİ Parti'nin Adana adayı Cumhur İttifakı seçmenlerinden beklenenden fazla oy alabilir.
Antalya – Muhittin Böcek yeniden aday gösterilse de gösterilmese de CHP için zor bir seçim olacak. İttifak/işbirliği siyasetinin sona ermesinin olumsuz etkisinin en açık görüleceği şehirlerden biri Antalya. Dahası AKP’nin olası adayı oldukça güçlü görünüyor.
Bursa – Mustafa Bozbey’in kazanma potansiyeli var. En büyük avantajı mevcut başkan Alinur Aktaş’ın yeniden aday gösterilmiş olması. Cumhur İttifakı seçmenleri oy verseler de Alinur Aktaş’ı başarılı bulmuyor.
Hatay – Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi belli bir oy oranını garanti etse de yeniden kazanması zor görünüyor. Ciddi bir tepki var. Bu tepki bazı ilçelerde TİP'in oy patlaması yapmasına yol açabilir. Büyükşehir için ortak bir “sol” aday azımsanmayacak oranda oy alabilir.
İstanbul – Ekrem İmamoğlu an itibariyle Murat Kurum’un önünde görünüyor. Bu önemli bir avantaj. Ancak DEM Parti ve Yeniden Refah’ın İstanbul için alacağı kararlar seçimin sonucu üzerinde belirleyici etki yapacak gibi görünüyor.
Mersin – Vahap Seçer de tıpkı Zeydan Karalar gibi başarılı bir belediye başkanı olarak algılanıyor ve partisinin oy oranının oldukça üzerinde bir halk desteğine sahip. Belediye başkanı olarak parti aidiyetlerini aşan bir destek alıyor. Yeniden seçilmek için oldukça avantajlı."
Kaynak: Derya Kömürcü / Twitter