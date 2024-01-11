Yöneylem Direktörü Kömürcü son durumu anlattı: İl il CHP adayları analizi

Mersin – Vahap Seçer de tıpkı Zeydan Karalar gibi başarılı bir belediye başkanı olarak algılanıyor ve partisinin oy oranının oldukça üzerinde bir halk desteğine sahip. Belediye başkanı olarak parti aidiyetlerini aşan bir destek alıyor. Yeniden seçilmek için oldukça avantajlı."