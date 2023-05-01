Cumhuriyet'ten büyük Sıdıka Olgay oy verdi | 101 yaşında seçim için binlerce kilometre gitti: 'Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık'

Cumhuriyet'ten büyük olan 101 yaşındaki Sıdıka Olgay, ABD'de binlerce kilometre yol giderek 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullandı. Umut saçmayı sürdüren Sıdıka Olgay ilk kullandığı oyu da anlattı.

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Cumhuriyet'ten büyük Sıdıka Olgay oy verdi | 101 yaşında seçim için binlerce kilometre gitti: 'Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık'

Amerika Birleşik Devletleri2nde yaşayan cumhuriyetten 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2 yıl önce doğan Sıdıka Olgay sandık başına gitti. 

Atatürk ile 2 defa dokunabilecek kadar yakın olarak karşılaşan 102 yaşındaki Sıdıka Olgay, binlerce kilometre öteden oy kullanmak için Türkevi'ne ulaştı.

KOYU BEŞİKTAŞLI SIDIKA OLGAY'IN DAMANDINDAN 'BİRLİKTE MAÇ SEYREDEMİYORUZ' ŞİKAYETİ

İki kızı ve damadıyla oy kullanmaya gelen Sıdıka Olgay'ın günler öncesinden oy kullanırken Amerika'nın Sesi'nden Ali Sarıkaya'ya röportaj vermesi planlandı ancak Galatasaray-Beşiktaş maçı röportaj için tek pürüz oldu. Maşın ardından gerçekleşe röportajda damadı Hasan Akipek; "Ben Fenerbahçeliyim birlikte Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını seyredemiyoruz" diyerek Olgay'ın Beşiktaş ve futbol sevgisini anlattı. 

Cumhuriyet'ten büyük Sıdıka Olgay oy verdi | 101 yaşında seçim için binlerce kilometre gitti: 'Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık' - Resim : 1

SIDIKA OLGAY İLK OYUNU ANLATTI

Sıdıka Hanım, ilk kullandığı oyu "Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık" sözleriyle anlattı. Türkevi seçim alanı olduğu için kişiler siyasi partileri veya adayları isim vererek konuşamasa da Sıdıka Hanım sözleri ve gözleri umut saçarak bugüne kadar hiçbir seçimi kaçırmadığını aktardı.

"ETRAFIMDA NEGATİFLERİ BARINDIRMIYORUM"

Sıdıka Olgay, dinç kalabilmesini ise; "Etrafımda negatifleri veya negatife gidecek unsurları bulundurmamaya ve hep umutlu olmaya odaklandım Böylece bu yaşa kadar geldim" sözleri ile açıklıyor.

Cumhuriyet'ten büyük Sıdıka Olgay oy verdi | 101 yaşında seçim için binlerce kilometre gitti: 'Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık' - Resim : 2

SIDIKA OLGAY, NEW YORK'TA TEK BAŞINA YAŞIYOR

Sıdıka Olgay'ın babası Mülkiyeli şair Nuri Bey. 1979 yılında emekli albay Esat Olgay ile evlenmiş. 1995 yılından beri de New York'ta tek başına yaşıyor. Olgay, bastonunu ise arada bir kullanıyor, her gün yarım saat yürüyüşünü asla ihmal etmiyor, yemek yapmayı, kedisiyle oynamayı, bulmaca çözmeyi, sosyal aktivitelere, davetlere katılmayı ve seyahat etmeyi seviyor. Cumhuriyetten daha yaşlı, Cumhuriyet aşığı Sıdıka hanım, bir sonraki seçimde görüşelim diyerek gazeteci Ali Sarıkaya'ya yansıyor. 

 Cumhuriyet'ten büyük Sıdıka Olgay oy verdi | 101 yaşında seçim için binlerce kilometre gitti: 'Memleketin hiç güzel olmayan zamanlarıydı, fakat biz kazandık' - Resim : 3

 
 
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