Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim?
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmişken, anket şirketleri de araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son ankete göre, seçim ikinci tura kalırsa, Kılıçdaroğlu kazanıyor. İşte detaylar...
Birçok araştırma şirketi gibi İstanbul Ekonomi Araştırma’nın hazırladığı Türkiye Raporu da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim sonuçlarına dair sondajlar yapıyor.
Bugün abonelere duyurulan Türkiye Raporu’nun son araştırmasında seçimleri ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağının tahmin edildiği bildirildi.
Geçen ay Kılıçdaroğlu’nun dokuz puan (yüzde 54,5’a yüzde 45,5) gerisinde olan Erdoğan’ın bu ay farkı 5,1 puana (yüzde 52,9-yüzde 47,1) indirdiği görülüyor.
İNCE’NİN OYU NASIL SEYREDİYOR?
İlk turdaki en büyük sürpriz ise Muharrem İnce’nin elde ettiği oy miktarı. İlk kez bir ankette Memleket Partisi Genel Başkanı yüzde 11 olarak ölçüldü.