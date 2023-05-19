Cumhurbaşkanı Erdoğan-Sinan Oğan görüşmesi başladı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Erdoğan, CNN International'e yaptığı açıklamalarda, Oğan'ın taleplerine boyun eğmeyeceğini vurgulamış ve Anderson'a verdiği yanıtta "Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim," diyen Erdoğan, Ogan'ın ikinci turda bir 'kral yapıcı' olarak ortaya çıkacağı yönündeki tartışmalara "Kral yapıcı olan halk olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'I ZİYATET ETMİŞTİ

Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme için Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider, toplantının verimli geçtiği yönünde mesajlar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem