Cumhurbaşkanı adayları hangi parti seçmeninden ne kadar oy aldı?

Söz konusu analize göre CHP ve Yeşil Sol Parti seçmenleri, Kılıçdaroğlu’na sırasıyla yüzde 96 ve 97 oranlarında destek verirken İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu’na desteği yüzde 81’de kaldı. Buna karşın AKP seçmeninin Erdoğan’a desteği yüzde 95, MHP’nin desteği ise yüzde 93 olarak gerçekleşti.