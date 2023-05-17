Cumhurbaşkanı adayları hangi parti seçmeninden ne kadar oy aldı?
Türkiye Raporu’nun, seçmenlerin parti ve aday tercihlerinin nasıl gerçekleştiğine dair yaptığı veri analizine göre Kılıçdaroğlu’na en büyük destek CHP ve Yeşil Sol Parti seçmeninden geldi.
14 Mayıs Pazar günü yapılan oylama sonucunda hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde 50’lik oy oranını geçemedi ve cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye Raporu, sonuçlara ilişkin bir veri analizi yaparak, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy değişiklikleri üzerinden seçmenlerin oy davranışına mercek tuttu.
Söz konusu analize göre CHP ve Yeşil Sol Parti seçmenleri, Kılıçdaroğlu’na sırasıyla yüzde 96 ve 97 oranlarında destek verirken İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu’na desteği yüzde 81’de kaldı. Buna karşın AKP seçmeninin Erdoğan’a desteği yüzde 95, MHP’nin desteği ise yüzde 93 olarak gerçekleşti.
Türkiye Raporu tarafından ‘ekolojik çıkarım’ modeli ile yapılan veri analizindeki bulgular şöyle:
• 2023’te Milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’ne oy veren seçmenlerin yüzde 95’i, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin içerisinde olduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. 2023’te Milletvekili seçiminde AK Parti’ye oy kullanan seçmenin yüzde 4’ü (yaklaşık 0,8 milyon kişi) Sinan Oğan veya Muharrem İnce’ye oy verdi.