Cübbeli Ahmet'ten Mansur Yavaş'a ağzı alınmayacak laflar

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yayınlanan bir videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Cübbeli Ahmet'ten Mansur Yavaş'a ağzı alınmayacak laflar

Seçim sürecinde yaptığı siyasi açıklamalarla gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü nam-ı diğer Cübbeli Ahmet son yayınladığı videoda bu kez de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. 

Cübbeli Ahmet, sosyal medyada da tepki çeken videosunda şu skandal ifadeleri kullandı:

''- Sizden kim ne hayır bekler. Bir kısım insanlar CHP'ye rey verecek ya... Yapmadıkları kafirlik mi kaldı ya! Yapmadıkları kafirlik mi kaldı! Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk, şimdi ona da çarpıyı koyduk. Çünkü adam dünkü konuşmasında, evvelsi gün 'Artık İHA'dan SİHA'dan bahsedilmeyecek biz gelirsek' diyor.

- İHA, SİHA senin, benim namusumu koruyor ya... Ulan İHA, SİHA olmasa PKK bastı buraları... Benim karıma, senin kızına tecavüz edecek bunlar. Etmediler mi Doğu'da, Güneydoğu'da...Etmediler mi? Analar niye ağlıyor. Tecavüz etmediler mi kızlarına...

- İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?''

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seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları Cübbeli Ahmet Mansur Yavaş CHP
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