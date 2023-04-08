CHP'de nefesler tutuldu; Liste üzerinde son çalışmalar yapılıyor

CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sürerken adaylar Genel Merkez'e alınmıyor. Toplantının yapıldığı dördüncü katta sıkı tedbirler alınırken konuşmaların dinlenmemesi için jammerlar devreye sokuldu.

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CHP'de nefesler tutuldu; Liste üzerinde son çalışmalar yapılıyor

GERÇEK GÜNDEM- 28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 

Millet ittifakı seçim yarışına CHP ve İYİ Parti’nin çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek. 

CHP, bugün liste mesaini tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenliyor. Genel Merkez'in dördüncü katında yapılan toplantı için sıkı tedbirler alındı. Adayların Genel Merkez'e girişi yasaklanırken asansörlerin başına güvenlik görevlendirildiği öğrenildi. 

Listelere son şeklinin verileceği toplantı sabaha karşı 2'de yapılacaktı ancak 3'e ertelendi.

Genel Merkezde parti meclisi üyeleri ve aralarında Tuncay Özkan'ın da olduğu genel başkan danışmanları bulunuyor. 

CHP GENEL MERKEZİ'NDE JAMMERLAR DEVREDE

Öte yandan gazeteci Özlem Akarsu Çelik, konuşmaların dinlenmemesi için jammerlar devreye sokulduğunu söyledi. Çelik, "CHP Genel Merkez’de MYK toplantıısı sürerken içerdeki konuşmalar dinlenemesin diye jammerlar devreye sokuldu. PM ise saat 24 00’te toplanacak. Aday listelerinin netleşeceği olağanüstü bir gece…" dedi. 

"SIZAN LİSTELER DOĞRU DEĞİL"

Gazeteci Altan Sancar ise, şu ana kadar sızan listelerin hiçbirinin doğru olmadığına dikkati çekerek "CHP listelerine ilişkin en net bilgi, şu an itibari ile sızan hiçbir liste doğru değil. Listelerden bazı MYK üyeleri ve neredeyse parti meclisi üyelerinin bile haberi yok." diye kaydetti. 

LİSTE MESAİSİ 2 SAAT UZADI

Gazeteci Hilal Köylü ise, Genel Merkez'deki liste mesainin uzadığını söyledi. Köylü, "CHP’de vekil listelerinin netleştirileceği toplantı iki saat daha ötelendi: 02.00 DEVA’ya 12, Gelecek 10, Saadet 4, Demokrat Parti 4 vekilini CHP listelerinden kesin seçtirmek için sıkı müzakerede" ifadesini kullandı. 

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Seçim 2023 CHP
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