CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'
Ortak liste bazı CHP il örgütlerinde hoşnutsuzluk yaratırken, diğer partilerin kurmayları "Tartışırsak Erdoğan tekrar kazanı" dedi.
CHP; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile hazırladığı ortak listelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından pek çok ilde tartışmalar başladı. CHP’nin il başkanlarını birinci sıradan aday gösterdiği ve İYİ Parti ile anlaştığı Çorum, Hakkari, Van gibi illerde 'parti örgütlerinin memnun olduğu, bu anlaşmanın partiye vekil kazandıracağı' yorumları yapılıyor.
Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre İYİ Parti ile fermuar yönteminde anlaşılan Bartın gibi illerde de örgütlerin 'durumu olumlu karşıladığı' konuşuluyor. Ancak il başkanlarının aday yapılması beklenen Rize ve Manisa gibi illerin örgütlerinde kırgınlıklar olduğu söyleniyor.
Rize’de örgüt içinde "İlk açıklama olduğunda kırıldık. Ancak bunu çabuk atlatırız. Kırgın olsak da seçimi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rize’den de bir milletvekili çıkacak" yorumları yapılıyor.
SADULLAH ERGİN RAHATSIZLIĞI
Partiye özellikle FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara’dan aday gösterilmesi nedeniyle çok tepki geldiği belirtiliyor.
“CHP örgütü Ergin için nasıl oy isteyecek” sorusu gündeme geliyor. Özellikle TBMM Başkanvekilliği de yapan Levent Gök gibi isimler Ankara listesinde yer almazken Ergin’in aday yapılmasının hoş karşılanmadığı söyleniyor.