CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'

CHP; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile hazırladığı ortak listelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından pek çok ilde tartışmalar başladı. CHP’nin il başkanlarını birinci sıradan aday gösterdiği ve İYİ Parti ile anlaştığı Çorum, Hakkari, Van gibi illerde 'parti örgütlerinin memnun olduğu, bu anlaşmanın partiye vekil kazandıracağı' yorumları yapılıyor.