CHP verilerine göre son oy tahminleri: AKP'nin oyları 81 ilin tamamına düştü
CHP, milletvekili seçimlerine ilişkin bir oy tahmin raporu hazırladı. Buna göre, AKP'nin oyları 81 ilin tamamında düşüyor.
CHP'nin milletvekili seçimlerine ilişkin olarak şehir şehir hazırladığı oy tahminlerine göre, AKP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerle birlikte 81 ilin tamamında oyları düşüyor.
Gazete Pencere’den Hayri Demir imzalı habere göre, CHP, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 15 kentte birinci parti olması bekleniyor.
AKP, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ağırlıkta olmak üzere 55 kentte birinci parti olurken, geri kalan 11 ilin tamamında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) birinci parti olacak.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan oy oranlarıyla ilgili tahminlere göre, 2018 yılında İstanbul’da yüzde 42,2 oy alan AKP’nin bu seçimlerde oyunun yüzde 32,5 bandında olması tahmin ediliyor.