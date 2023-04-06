Canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" iddiasında bulundu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 TV ve TV4 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıklamasında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili, "Çok ciddi ölüm vakaları oldu. 50 bini aşkın vefat var, ciddi yaralılarımız var. Attığımız adım, verdiğimiz sözler var. Bakan arkadaşlarım, valilerimiz ve tüm kamu kurumları 11 vilayette yoğun çalışma içerisindeler. Enkazlar kaldırılıyor. Yüzde 50'nin üzerinde kaldırıldı" dedi.
"Zemin etütleri bir taraftan yapılıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeni bir adım atıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Benim '1 yıl müsaade edin' dediğim kalıcı konutlar var. Çadırlarla işe girdik. Bu yetmez dedim, ikinci adım gerek Katar'dan gelen, gerek Türkiye'de inşa edilen konteynerlerle kent kurduk. Bir adım daha atıp prefabrik konutları yaptık. Ben de tebrik ediyorum müteahhit firmalar çok güzel yaptı. Bunlarla yeni şehirler oluşturuldu."
Erdoğan, açıklamasında, "Bakıyorum depremzedelerimiz, 'Biz memleketimize gidelim' diyorlar. Bazı şikayetleri var. Kiralar oralarda yüksek olduğundan şikayet ediyorlar. Yüksek kira uygulaması yapandan biz bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz" dedi.