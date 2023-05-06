CANLI - Kılıçdaroğlu'nun büyük İstanbul mitingi başladı: Milyonluk katılım

14 Mayıs’ta yapılacak olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı. Liderler de il il gezerek, seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen İstanbul mitingini bugün 17.30’da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapacak.

Mitingde Kılıçdaroğlu ile birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamalarda İstanbul’daki mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Yarınki mitinge çok yoğun katılım olacağını biliyorum. Ama bunun daha ötesinde bir şey hissediyorum; insanlar yıllardır kendilerine yaşatılan, yok sayma, baskı, yoksullaştırma gibi durumlara ‘artık yeter’ deyip bir değişim isteğini haykıracakları bir mecra olacak orası.

‘Artık bir değişim şart’ diyen on binlerce insanın buluşmasını yaşayacağız. Tek tip, birbirine benzeyen kitleler değil, baharın çiçekleri gibi rengarenk insanlar olacak.”

KARAMOLLAOĞLU KÜRSÜDE

Kürsüye ilk olarak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu çıktı.

Karamollaoğlu, "İnşallah 15 Mayıs, yeni bir dönemin başlangıcı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanlığının tescilliği olacak. Biz 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin içine sürüklendiği sorunları çözebilmek için. Hislerimiz değil, aklımız, vicdanımız sıkıntılardan nasıl kurtulacağımızı gösterecek" sözlerini sarf etti.

"SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, SAVAŞA MI HAZIRLANIYORUZ BELLİ DEĞİL"

Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçime gidiyoruz ama nasıl bir seçim anlamadık. İktidar tankları tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Yaptıklarını anlatıp yeni vaatler sürmesi gerekirken tankları tüfekleri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz savaşa mı gidiyoruz. 14 Mayıs'tan sonra insanlar kira, kredi kartları, uyuşturucu, mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalacak bunların konuşulmasını istemiyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş ardından söz sırası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geldi.

"GÜLE GÜLE KARDEŞİM GÜLE GÜLE"

İmamoğlu, "Gelmeyenler 'keşke ben de orda olsaydım' diyecek. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Türkiye değişiyor dostlar. Aramızda kalsın, kazanıyoruz. Güle güle kardeşim güle güle, evinize yollayacağız sizi. Siyasi rakiplerimizin eşlerini, çocuklarını hedef haline getirmedik; getirmeyiz. Bizim aile terbiyemiz buna izin vermez. Mertlik var bizde mertlik.

Memleketin bütün evlatlarını eşitleyeceğiz. Maalesef iş bulma ümidini kaybetmiş gençlerimiz var. Bu bireylere yeni beceriler ve yetenekler sağlayacağız. Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin çalışmak gibi bir derdi olmadı. Biz ilk defa üst yönetime kadın yönetici atadık. Kadın otobüs şoförü, kadın zabıta yok. Bugün 90 bin çalışanlarımız arasında yüksek oranda kadın çalışanımız var. Milletin iktidarında böyle olacak." dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem