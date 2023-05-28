Canlı Blog: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 08:00-17:00 olarak açıklandı.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Ancak saat 17:00'den sonra sandık başına gidenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

10:44 Toplu oy kullanmak isteyenler saldırdı

Urfa Akçakale Yazlıca kırsal mahallesinde avukatlar ve sandık görevlileri toplu oy kullanımını engellerken toplu oy kullanmak isteyenlerin saldırısına uğradı.

10:40 YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir katılım göstermektedir. Şu ana kadar seçimler sıkıntısız problemsiz devam etmektedir. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için, daha erken sonuçlandıracağımızı düşünüyoruz. Saat 17.00'dan sonra kurul yayın yasağının ne zaman kaldırılacağını kararlaştıracak" diye konuştu.

10:30 Meral Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar'da eşi Tuncer Akşener ile oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, "Hepimiz için özellikle gençlerin geleceği için çok önemli bir seçimde oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

10:20 Ali Babacan oyunu kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile oyunu kullandı. Ali Babacan, sandık görevlilerine son ana kadar işlerinin başında olmaları konusunda çağrı yaptı.

10:17 Tutanaklar imha edildi

Manisa Şehzadeler, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda 1232 numaralı sandıkta seçim başlamadan tutanaklar imzalatıldı. CHP'li görevlilerin tespiti sonrası tutanaklar yakılarak imha edildi.

10:00 CHP İstanbul, 'seçim hattı'nı duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, seçimde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı telefon hattını duyurarak vatandaşları uyardı.



CHP İstanbul sosyal medyadan, "Sevgili yurttaşlarımız; sandık başında karşılaşabileceğiniz olası tüm olumsuzluklarla ilgili 0 (212) 706 12 80 numaralı Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi Hattımızı arayabilirsiniz." dedi.

09:47 Mükerrer oy girişimi engellendi

İstanbul'un Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçiler, müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi.

TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

09:40 Demirtaş'tan oy çağrısı

6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan "Oy verme hakkınızı kullanın lütfen." dedi.

09:00 Süleyman Soylu oyunu kullandı

AKP'li Süleyman Soylu oyunu kullandı. Soylu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu hatırlattı. Süleyman Soylu, "601 bin 251 personelimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz bu seçim için görevlendirilmiştir" dedi.

08:00 Oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin ikinci kez sandık başına gittiği cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

07:00 Sandık görevlileri yemin etti

Sandık başında bulunacak görevliler, sabah erken saatlerde sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.”