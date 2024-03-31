Canlı blog | Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı: İşte dakika dakika gelişmeler

Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başında. 31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme doğudaki 32 ilde saat 07.00'de, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı. Doğuda oy verme saat 16.00'ya kadar sürecek. Batıdaki 49 ilde ise saat 17.00'ye kadar sandığa gitmek mümkün olacak. Seçimin huzurlu ve sağlıklı geçebilmesi için alınan kararlar gereği gün boyunca yurt genelinde bazı yasaklar uygulanacak.

OY VERME DOĞUDA 16.00'DA BATIDA 17.00'DE SONA ERECEK

61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin bulunduğu 2024 yerel seçimlerinde bugün oy kullanılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güneşin doğuş-batış saatlerini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işleminin 07.00'de başlaması 16.00'da tamamlanması kararını aldı. Buna göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te seçmen saat 07.00'de oy kullanmaya başladı. Diğer 49 ilde oy verme saat 08.00'de başladı, 17.00'ye kadar sürecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Bugün saat 06.00'da seçim yasakları başladı. Bugün gece saat 00.00’a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, alkollü içki servisi yapan yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki servis edilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy vermenin sürdüğü saatlerde kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliği bulunan lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilecek. Yurt genelinde sadece emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar silah taşıyabilecek.

Bugün saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması da yasaklar arasında. 18.00-21.00 saatlerinde sadece YSK'dan verilen seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçimle ilgili tüm yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak. Ancak önceki seçimlerde olduğu gibi YSK'nin saat 21.00'den önce yayınların serbest bırakılması yönünde karar alması bekleniyor.

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10.50 DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

10.45 Ahmet Necdet Sezer, oyunu Ankara'da kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy kullandı.

Sezer, oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.

10.32 Halfeti'de 'toplu oy' skandalı

Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

Olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

10.30 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyunu kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

10.20 CHP Lideri Özel, oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve kızıyla birlikte Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özel, "YSK'yı takip ediyoruz, şu ana kadar seçimin sorunsuz ilerlediği ifade ediliyor. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. Herkesi bugün sakinliğini koruması ve itidalli davranmaya davet ediyorum. Seçimin güvenle geçmesini temenni ediyorum." dedi.

10.15 Adıyaman'da sandık görevlisi iki kez oy kullandı iddiası

Adıyaman’ın Çelikan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’nde bir sandık görevlisinin, iki ayrı sandıkta oy kullandığı tespit edildi.

MA'nın haberine göre; Halkları Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), itiraz ederek sandık kuruluna iletti.

Hacilar Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu’ndaki 1030 sayılı sandıkta görevli olan Yılmaz, hem kayıtlı olduğu sandıkta hem de 1031 Nolu sandıkta oy kullandığı belirlendi.

09.48 Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oyunu kullandı.

09.45 YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

Yener, "Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

09.30 Hatay'da seçmenler sandık başında

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi.

Bazı seçmenler, konteynerlere yerleştirilen sandıklarda oy kullanmaya başladı.

09.10 Bakan Yumaklı, oyunu kullandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı:

"Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğine inanıyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır."

Fotoğraf: AA

09.00 Sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı.

Fotoğraf: İHA

08.58 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu

Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul’da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

08.00 Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 il dışındaki diğer illerde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

07.00 32 ilde oy verme işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek.

Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak.

31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.

Oy kullanmaya başlanan iller ise şunlar:

​Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

06.55 Sandık yemini edildi

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

06.50 Adıyaman'da pusulalar kontrol edildi, listeler asıldı

Adıyaman’da saat 07.00’da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde görevliler pusulaları hazırladı, oy kullanma işleminin başlamasını bekliyor.

Adıyaman’ın da içinde olduğu 10 ilde saat 07.00’da başlayacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçmen listeleri kapılara asıldı, pusulalar kontrol edildi. Adıyaman’da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Ayrıca, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidiyor. Adıyaman’da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Kent merkezinde okulların dışında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442’si jandarma, bin 254’ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 kişi görev alıyor.

06.18 İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu’nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya İlkokulu’na gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

Kaynak: ANKA