Büyük Birlik: 2015'e göre oyumuzu yüzde 100 artırmış olsak da beklentilerimizin altında kaldı

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (Büyük Birlik) Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde bugün yaptığı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2023 Tarihinde yapılan Milletvekili seçimleri sonuçlanmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Yapılan seçimde Parti Teşkilatlarımız, Milletvekili Adaylarımız ve camiamız tüm imkanlarıyla çalışmıştır. Fedakarlıkla çalışan bütün arkadaşlarımıza en kalbi duygularla teşekkür ediyoruz" denildi.

Aldıkları oyun beklentilerinin altında olduğu belirtilen açıklamada, "Milletvekilliği seçiminde, kendi isim ve amblemimizle seçime girmiş olduğumuz son seçim olan 1 Kasım 2015 seçimine göre oyumuzu yüzde yüz artırmış olduğumuz halde, almış olduğumuz oy beklentilerimizin altında kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE, KÜRESEL EMPERYALİZMİN HAMLESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra oy oranının tüm yönleriyle değerlendirileceği aktarılan açıklama, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine yaklaşık beş puanlık bir fark atmasına rağmen, seçim ikinci tura kalmıştır. Geldiğimiz bu noktada seçmenlerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Pandemiden, pandeminin neden olduğu ekonomik krizden, bölgemizdeki savaşlardan, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan terörden, son olarak yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen ülkemiz, seçimlerde, küresel emperyalizmin 'Türkiye’de yönetimi belirleme' hamlesiyle karşı karşıya kaldı.

Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte, Türkiye’nin, Azerbaycan’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, savunma sanayiinde, otomotivde, nükleer enerjide, madencilikte, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında, aldığımız mesafe ve kazanımlarının devam etmesi için, Cumhur İttifakı’na ve Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinin son derece önemli olduğunu, seçmenlerimizin tercihlerini bu gerçeklerin ışığında belirlemeleri gerektiğinin altını çiziyoruz."

Kararsız seçmenlere de seslenilen açıklamada, "Özellikle, ilk turda kararsız kalmış, sandığa gitmemiş ya da Cumhur İttifakı dışında başka bir tercihte bulunmuş olan, Türk Milliyetçilerini, Ülkücüleri, vatanımıza, milletimize, değerlerimize bağlı vatandaşlarımızı, yukarıda belirttiğimiz hususlar ışığında tekrar düşünmeye, oy tercihlerini buna göre belirleyerek Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyoruz" denildi.