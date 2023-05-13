'Bedavadan olmaz' diyerek yanıtladı: Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

Türkiye yarın seçime gidiyor. Yapılan anketler seçimin ilk turda biteceğini ortaya koyarken seçimin ikinci tura kalma ihtimali de konuşuluyor. Böyle bir durumda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği yönündeki sorunun yanıtı merak ediliyor.

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'Bedavadan olmaz' diyerek yanıtladı: Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

Türkiye yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime 2 gün kala çekilmesinin arından seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan arasında olacak.

ERDOĞAN'I MI KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLEYECEK? İŞTE YANITI

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceğin yönündeki soruya yanıt verdi.

Oğan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstişare ile açıklayağız. Tabanımıza, bize oy verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabi biz bedavadan ortak olmayacağız. Bizim de bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırşak hükümetin içinde yer alacağız, anlaşamazsak da yolumuza bakacağız"

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