Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?

Avrupa hükümet ve kurumları siyasi ve diplomatik gerekçelerle 14 Mayıs seçimleri konusunda açıklama yapmaktan kaçınsa da Avrupa'nın sol ve çevreci partileri Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na desteklerini saklamıyor.

Avrupa kulisleri de 14 Mayıs sonrası senaryolarıyla kaynıyor.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre seçimlerden çıkacak sonucun hem Türkiye'nin kendisi hem de Avrupa için önemi herkes tarafından kabul ediliyor.