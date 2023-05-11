Avrupa kulisleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için hangi senaryolar konuşuluyor?
Seçim sonuçlarına ilişkin Avrupa'dan gelen tepkilerde AGİT'in açıklaması referans olacak. Avrupa kulisleri, Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'nun kazanması olasılıklarına ilişkin senaryolarla kaynıyor.
Avrupa hükümet ve kurumları siyasi ve diplomatik gerekçelerle 14 Mayıs seçimleri konusunda açıklama yapmaktan kaçınsa da Avrupa'nın sol ve çevreci partileri Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na desteklerini saklamıyor.
Avrupa kulisleri de 14 Mayıs sonrası senaryolarıyla kaynıyor.
DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre seçimlerden çıkacak sonucun hem Türkiye'nin kendisi hem de Avrupa için önemi herkes tarafından kabul ediliyor.
Avrupa Birliği (AB), kurum olarak üye devletleriyle birlikte seçim kampanyasını yakından takip ediyor. AB yetkilileri öncelikli olarak seçimleri yerinde gözlemleyecek Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetlerinin 15 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da yapacağı açıklamanın bekleneceğini söylüyor.
Bu heyetlerin seçim raporları AB için de referans oluşturacak. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle AB de resmi tutum belirleyecek.
AVRUPA SEÇİM SONRASI REYKJAVIK'TE TOPLANACAK
Seçimlerin hemen ertesinde, Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülkenin devlet ve hükümet liderleri 16-17 Mayıs günleri İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te olacak. Aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de olacağı liderler Türkiye seçimlerine ilk tepkilerini muhtemelen İzlanda'dan verecek.
Reykjavik zirvesinde öncelikli gündem maddesi Ukrayna olsa da Türkiye'deki seçimlerin gelişmelere göre son anda zirveye damga vurabileceği konuşuluyor.
Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin zirvede kim tarafından temsil edileceği henüz bilinmiyor.