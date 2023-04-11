Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
Ünlü astrolog Meral Güven, seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceğini söyledi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre; Türkiye'nin ünlü astrologları arasında yer alan Meral Güven çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Öngörüsü ülke gündemine bomba gibi düştü.
Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da heyecanı zirveye taşıyor.
Son dönemlerde yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen Astrolog Meral Güven ise seçimlere bambaşka bir yorum getirdi.
Meral Güven Astrolog Meral Güven: 'Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek' dedi.