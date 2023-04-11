Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da heyecanı zirveye taşıyor.