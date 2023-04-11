Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'

Ünlü astrolog Meral Güven, seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceğini söyledi.

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Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' - Resim: 1

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Türkiye'nin ünlü astrologları arasında yer alan Meral Güven çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Öngörüsü ülke gündemine bomba gibi düştü. 

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Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' - Resim: 2

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da heyecanı zirveye taşıyor.

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Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' - Resim: 3

Son dönemlerde yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen Astrolog Meral Güven ise seçimlere bambaşka bir yorum getirdi.

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Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' - Resim: 4

Meral Güven Astrolog Meral Güven: 'Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek' dedi.

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