Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü!

ORC Araştırma, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 ilde, 5 bin 400 katılımcı ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını yayımladı.