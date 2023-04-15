Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü!

ORC Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarını değerlendiren ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "Muharrem İnce'ye verilen oyların çok çok küçük bir kısmının bile Kılıçdaroğlu'na geçmesi halinde ilk turda seçimin sonuçlanacağı verilere yansıyor" dedi.

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Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! - Resim: 1

ORC Araştırma, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 ilde, 5 bin 400 katılımcı ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlarını yayımladı.

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Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! - Resim: 2

Ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! - Resim: 3

Sonuçlara göre; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7,4 puan önünde.

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Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! - Resim: 4

Anketin sonuçları şöyle:

- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9

- Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5

- Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 7.2

- ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,4

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