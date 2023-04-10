Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?
Milletvekili adaylarının açıklanması sonrası "Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündeme geldi. Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi sonrası "Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem oldu.
Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.
1. BÖLGE
Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar
2. BÖLGE
Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar
3. BÖLGE
Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle