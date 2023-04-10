Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?

Milletvekili adaylarının açıklanması sonrası "Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündeme geldi. Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak.

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Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor? - Resim: 1

Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi sonrası "Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu gündem oldu.

Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. 

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Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor? - Resim: 2

1. BÖLGE

Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

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Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor? - Resim: 3

2. BÖLGE

Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

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Ankara 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor? - Resim: 4

3. BÖLGE

Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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