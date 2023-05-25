Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'
28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala önemli değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs sonrası yaptırdıkları anket sonuçlarını ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili Karar TV'de önemli değerlendirmelerde bulundu.
14 Mayıs seçimlerinden sonra kapsamlı bir anket yaptırdıklarını belirten DEVA lideri Ali Babacan, "Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. İkinci turda tablo fena görünmüyor." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERME EĞİLİMLERİ DAHA YÜKSEK"
İkinci turda yurt dışındaki sandığa katılım oranındaki artışa dikkat çeken Babacan, "Sandığa gitmeyen vatandaşların Kılıçdaroğlu'na oy verme eğiliminin daha yüksek olduğunu gördük." dedi.
"14 MAYIS SONRASI ANKET YAPTIRDIK! TABLO..."
14 Mayıs'ın ertesinde 5 bin örneklemli 26 ilde yüz yüze bir araştırma yaptırdıklarını açıklayan Babacan "İkinci turda tablo fena görünmüyor. Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. Ancak tablo sürekli değişiyor. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararını açıkladı. Bunların sonuçlarını bilemiyoruz tabi." dedi.