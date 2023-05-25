Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'

"14 MAYIS SONRASI ANKET YAPTIRDIK! TABLO..."

14 Mayıs'ın ertesinde 5 bin örneklemli 26 ilde yüz yüze bir araştırma yaptırdıklarını açıklayan Babacan "İkinci turda tablo fena görünmüyor. Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. Ancak tablo sürekli değişiyor. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararını açıkladı. Bunların sonuçlarını bilemiyoruz tabi." dedi.