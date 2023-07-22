ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler

ALF Araştırma 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2750 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle yaptığı ankette "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye sordu.

2024 Yerel Seçimleri
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ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler - Resim: 1

Yerel seçimlere sayılı aylar kala, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ALF Araştırma, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye sordu.

Ankete katılanlara seçenek sunulmazken, ortaya sürpriz isimler çıktı. İşte ALF Araştırma'nın yayımladığı o anket:

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ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler - Resim: 2

EKREM İMAMOĞLU

YÜZDE 31,7

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ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler - Resim: 3

MUSTAFA SARIGÜL

YÜZDE 20,7

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ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler - Resim: 4

SÜLEYMAN SOYLU

YÜZDE 15,5

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