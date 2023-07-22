ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler
ALF Araştırma 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2750 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle yaptığı ankette "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye sordu.
Yerel seçimlere sayılı aylar kala, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ALF Araştırma, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye sordu.
Ankete katılanlara seçenek sunulmazken, ortaya sürpriz isimler çıktı. İşte ALF Araştırma'nın yayımladığı o anket:
EKREM İMAMOĞLU
YÜZDE 31,7
MUSTAFA SARIGÜL
YÜZDE 20,7
SÜLEYMAN SOYLU
YÜZDE 15,5