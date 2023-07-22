ALF Araştırma açıkladı: 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?' anketinde sürpriz isimler

Yerel seçimlere sayılı aylar kala, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak ALF Araştırma, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye sordu.

Ankete katılanlara seçenek sunulmazken, ortaya sürpriz isimler çıktı. İşte ALF Araştırma'nın yayımladığı o anket: