AKP'nin kalesi Üsküdar'da güncel veriler: Sinem Dedetaş önde

CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, hem ANKA hem de AA'ya göre seçimi önde götürüyor.

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AKP'nin kalesi Üsküdar'da güncel veriler: Sinem Dedetaş önde

Türkiye, yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarının belirlemek için sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

2019 yerel seçimlerinde AKP'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

İşte güncel sonuçlar

Açılan sandık

AA: %17,82 ANKA: %37,78

CHP-Sinem Dedetaş

AA: %%49,76 ANKA: %52.77

Cumhur İttifakı-Hilmi Türkmen

AA: %45,43 ANKA: %44.27

Yeniden Refah Partisi-Turgut Sadıkoğlu

AA: %0,98 ANKA: %1.97

DEDETAŞ: ÜSKÜDAR KAZANACAK

X hesabından açıklama yapan Sinem Dedetaş, şunları söyledi:

"Değerli Üsküdarlılar; Üsküdar’da sandık sonuçları komşularımızın tercihinin güçlü bir şekilde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ortaya koyuyor. Seçimi önde götürüyoruz. Son oy sayılana kadar sandıklarımızın başından ayrılmayalım, oylarımıza sahip çıkalım. Birlikte başaracağız, Üsküdar kazanacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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