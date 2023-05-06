AKP'nin İstanbul 1. bölge adayı Umut Arman Sonay'ın geçmişte beğendiği tweetler ortaya çıktı
Umut Arman Sonay, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimde AKP'nin en genç milletvekili adaylarından biri. Sonay, İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olarak listede karşımıza çıktı. Sonay'ın geçmişte beğendiği tweetler ise tartışma yarattı.
14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin en genç milletvekili adayı olan Umut Arman Sonay, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından "Teknofest montu" çekilişi yaparak tepki çekmişti.
Paylaşımı tepki çeken Sonay'ın kim olduğu merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları da boş durmadı. Sonay'ın geçmişte beğendiği paylaşımları inceleyen kullanıcılar büyük bir sürprizle karşılaştı.
Sonay'ın AKP ve Erdoğan'ı eleştiren paylaşımları beğendiği görülürken, 2019 seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen paylaşımları beğenmesi de dikkat çekti.
Sonay'ın geçmiş dönemde yaptığı beğenilerden bazıları şöyle: