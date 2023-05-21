AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı: 'Asgari ücrete yüzde 50'nin de üzerinde bir zam söz konusu'

Hükümetin izlediği ekonomi politikaları nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün daha da artması, asgari ücrete temmuz zammını zorunlu kılındı. İktidar kanadınca geçtiğimiz yıldan beri üç kez düzenlenen asgari ücret, her seferinde güncel açlık sınırı rakamlarının altında kaldı.