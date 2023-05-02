9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
2023 seçimlerine günler kala, anket şirketlerinin sonuçları da gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya başladı. 9 anket firmasının nisan ayında yaptığı anketlerden çıkan sonuçlar ise şaşırttı.
Seçmen tercihlerine ilişkin yapılan anketler seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermeye devam ediyor. Seçime günler kala açıklanan anketler ise sandığa en yakın sonucu vermek için birbiriyle yarışıyor.
Son olarak Nisan ayı anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 9 anket firmasının açıkladığı sonuçlara göre, seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek görünüyor.
Kamuoyu araştırma şirketleri MAK, Aksoy, Artıbir, ORC, Yöneylem, Optimar, TEAM MetroPoll ve Gezici’nin nisan ayı anket sonuçlarına göre 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre sadece bir araştırmada seçim ilk turda sonuçlanıyor.
İşte o anket sonuçları
ORC
ORC Araştırma, 19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.