6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 36 gün kala, partilerin adayları da netleşti. Seçimin en merak edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da ise sonuçların başa baş olduğu, hiçbir adayın garantisinin olmadığı ortaya çıktı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 1

Türkiye 31 Mart'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adaylar propaganda sürecinde kendilerini halka tanıtmaya çalışırken, seçmen de karar vermek için vaatleri inceliyor..

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 2

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Seçimin en çok merak edilen kentleri ise büyükşehirler.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek sonuçlar dikkatle izleniyor.

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 3

2019'da yerel seçimde AKP, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu. İmamoğlu'nun başkanlığı yeniden kazanıp kazanmayacağı merakla beklenirken, Cumhur İttifakı ise aday olarak Murat Kurum'u gösterdi.

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 4

İstanbul'da toplam 52 adayın yarışacağı yerel seçimler için anket şirketleri de sonuçlarını yayımlamaya başladı. Farklı anket şirketlerinden çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 5

Di-En Araştırma

Murat Kurum yüzde 40,3

Ekrem İmamoğlu yüzde 39,7

İYİ Parti adayı yüzde 3,2

Dem Parti yüzde 4,3

Yeniden Refah Partiszi adayı lyüzde 3,1

Kararsızlar yüzde 2,8

Oy kullanmayacağım yüzde 6,6

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 6

SONAR

Murat Kurum yüzde 41.3

Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9

DEM Parti yüzde 4.8

İYİ Parti adayı yüzde 4

Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 2.5

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 7

OPTİMAR

Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1

Murat Kurum yüzde 37,7

Buğra Kavuncu yüzde 5

Mehmet Altınöz yüzde 3

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 8

METROPOLL ARAŞTIRMA

Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6

Murat Kurum yüzde 38,8

Buğra Kavuncu yüzde 2,9

Mehmet Altınöz: -

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 9

ORC ARAŞTIRMA

Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5

Murat Kurum yüzde 37,7

Buğra Kavuncu yüzde 3,6

Mehmet Altınöz yüzde 2,9

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 10

YÖNEYLEM

Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1

Murat Kurum yüzde 32,9

Buğra Kavuncu yüzde 2,8

Mehmet Altınöz yüzde 3,6

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6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? - Resim: 11

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