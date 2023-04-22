'25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '25 metreküp ücretsiz doğalgaz' uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınmasıyla konutlarda kullanılacak mutfak ve sıcak su tüketiminde 25 metreküp doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.
19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak.