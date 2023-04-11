20 yıldır iktidardalar: Erdoğan, AKP'nin seçim beyannamesini açıklayacak

20 yıldır iktidar partisi konumunda bulunan ve bu süreçte sıklıkla demokrasi, adalet ve insan hakları konularında eleştirilen, son iki yılda ise ekonomistlerin uyarılarına rağmen hayata geçirdikleri 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'yi adı konmamış bir ekonomik krize sürükleyen AKP, bir dönem daha yönetime talip.

Seçim beyannamesi, bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kulislerden edinilen bilgilere göre metinde 23 başlık yer alacak; afetle mücadele yönetimi yeniden inşa ve enflasyonla mücadelenin nasıl yürütüleceği gibi konular öne çıkacak. Ayrıca partililer, katıldıkları yayınlarda 6 milyon genç için birtakım müjdeler açıklanacağını ileri sürüyor.

Beyannamenin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan 600 milletvekili adayının tek tek tanıtılması bekleniyor.

ÖNCESİNDE KALABALIĞA HİTAP ETTİ: SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Erdoğan, tanıtım toplantısı öncesinde Ankara Spor Salonu'nun önünde kalabalığa hitap etti.

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Ben şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Süratle beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür ilerliyoruz."