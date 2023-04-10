2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı

14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Oy pusulasında 26 parti yer alacak.

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2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı - Resim: 1

Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. 

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2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı - Resim: 2

Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı. 

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2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı - Resim: 3

Böylece 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi.

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2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı - Resim: 4

Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

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