2 parti, liste vermediği için oy pusulasından çıkarıldı
14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Oy pusulasında 26 parti yer alacak.
Türkiye'nin kaderi açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı.
Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan 'aday listeleriyle' ilgili çalışmalarını tamamladı.
Böylece 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi.
Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.