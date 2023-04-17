'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı

"Hem de nasıl… Ağızlara sakız oldu. İlgisi olan olmayan dolar 25 lira alacak diye söze başlıyor. Bu günlerde sokakların tek mevzuu bu. Öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki insan duyunca karalar bağlıyor. Biraz abartılı, biraz tahrik edici, biraz kışkırtıcı olsalar bile ‘o kadarı da olmaz’ denilemiyor. Çünkü bu topraklar ‘yok artık daha neler’ denilen o kadar çok şeye gördü ki… Kanıksadı.