'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası için konuşulan senaryoları köşesine taşıdı: "Öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki insan duyunca karalar bağlıyor."
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası için konuşulan senaryoları köşesine taşıdı.
"Oksijen gazetesinde kura yönelik analizleri değerlendiren Haluk Bürümcekçi ‘başka bir arzunuz’ başlıklı yazısında ‘bu senaryolar iyi niyetli olmaktan uzak seçim sonrası Türk varlıklarına yatırım için uygun seviyeler oluşmasına yönelik’ diye yazdı.
Olabilir. Kurun yükselmesi Türkiye’ye girecek yatırımcının işine geliyor geliyor. Kur o seviyeye fırlar mı bilemem ama Ege Cansel’in dediği gibi çok söylersen olur. 25’te olur 30’da… Çok söyleniyor mu?" ifadesini kullanan Tezkan, şöyle devam etti:
"Hem de nasıl… Ağızlara sakız oldu. İlgisi olan olmayan dolar 25 lira alacak diye söze başlıyor. Bu günlerde sokakların tek mevzuu bu. Öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki insan duyunca karalar bağlıyor. Biraz abartılı, biraz tahrik edici, biraz kışkırtıcı olsalar bile ‘o kadarı da olmaz’ denilemiyor. Çünkü bu topraklar ‘yok artık daha neler’ denilen o kadar çok şeye gördü ki… Kanıksadı.
Senaryolardan biri şöyle…
Seçim ikinci tura kalırsa Merkez Bankası kur üzerindeki baskıyı kaldıracak, barajın kapağını açacak. Euro/dolar gidebildiği yere kadar çıkacak. Dolar 25’leri görecek. Panik atak durumu olursa 2021 yılının Aralık ayını yaşayabiliriz. Dolar 30’lara el sallar. Erdoğan da ‘piyasa dengesinin bozulması için Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalması bile yetti. Kazanırsa kim bilir neler olacak’ diye kampanya yapabilir.