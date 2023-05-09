14 Mayıs'ta liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

14 Mayıs seçimlerine günler kala, parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının oy kullanacağı iller belli oldu. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Muharrem İnce Meral Akşener
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14 Mayıs'ta liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.

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14 Mayıs'ta liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu - Resim: 2

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

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14 Mayıs'ta liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu - Resim: 3

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

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14 Mayıs'ta liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu - Resim: 4

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

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