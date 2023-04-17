14 Mayıs seçimlerinde oylar hangi durumlarda geçersiz olacak? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Buna göre yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.