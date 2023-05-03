14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor?

14 anket şirketinin verilerinden faydalanılarak hazırlanan anketlerin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

anket 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları
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14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 1

14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' çalışmasına göre; Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47,64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yüzde 44,22 oranında oy alırken seçim ikinci tura kalıyor. 

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14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 2

Çeşitli araştırma şirketlerinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan Türkiye Raporu'nun 'Anketlerin Anketi' başlıklı derlemesi; cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile ilgili son tahminleri ortaya koydu. 

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14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 3

Nisan ayında araştırma yapan 14 şirketin anketine göre seçim ikinci tura kalıyor. Adayların ilk turda aldığı oylar ise şöyle:

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14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,64

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,22

Muharrem İnce: Yüzde 5,37

Sinan Oğan: Yüzde 2,78

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