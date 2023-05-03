14 anketin ortalaması alındı: Anketlerin anketinde hangi ittifak yüzde kaç oy alıyor?
14 anket şirketinin verilerinden faydalanılarak hazırlanan anketlerin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' çalışmasına göre; Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47,64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yüzde 44,22 oranında oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.
Çeşitli araştırma şirketlerinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan Türkiye Raporu'nun 'Anketlerin Anketi' başlıklı derlemesi; cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile ilgili son tahminleri ortaya koydu.
Nisan ayında araştırma yapan 14 şirketin anketine göre seçim ikinci tura kalıyor. Adayların ilk turda aldığı oylar ise şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,64
Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,22
Muharrem İnce: Yüzde 5,37
Sinan Oğan: Yüzde 2,78